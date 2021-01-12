В 2021 году на Тамбовщине впервые откроется отделение дневного пребывания для граждан с когнитивными нарушениями и инвалидов на базе Геронтологического центра. В настоящее время в учреждении подходят к концу отделочные работы.По информации начальника управления соцзащиты и семейной политики Тамбовской области Анны Ореховой, в следующем году такие же отделения планируют открыть в Котовске, Мичуринске, Ржаксе и Рассказове.— Продолжится в наступившем году и реализация программы «Активное долголетие». «Задача программы состоит в создании дополнительных условий для улучшения качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста путем вовлечения их в оздоровительные, социальные и творческие проекты, - сказала Анна Орехова. - В рамках проекта создаются клубы по интересам с регулярной деятельностью: клуб здоровья, литературный клуб, клуб волонтеров и социальных проектов.