13 января заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ Юлия Шепелева представила главе администрации области Александру Никитину нового исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тамбовской области Алексея Житлова.- Приказом министра финансов Антона Силуанова на заместителя руководителя Управления ФНС по Тамбовской области Алексея Житлова возложено временное исполнение обязанностей руководителя Управления ФНС по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - С 12 января он приступил к работе.Александр Мжельский, ранее исполнявший обязанности руководителя регионального налогового управления, продолжит работу в качестве заместителя руководителя Управления ФНС по Тамбовской области.Алексей Житлов окончил Кубанскую государственную академию физической культуры и Кубанский государственный аграрный университет. Прошел все ступени службы в налоговых органах, возглавлял администрацию муниципального образования в Краснодарском крае. До назначения в Тамбовскую область был заместителем начальника Межрегиональной инспекции ФНС по ценообразованию для целей налогообложения.