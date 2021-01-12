Полицейские возбудили уголовное дело в отношение 59-летнего тамбовчанина, которого подозревают в незаконной рубке лесных насаждений. Стражам порядка поступила информация о том, что кто-то срубил две ивы. Предполагаемого нарушителя нашли, в беседе с полицейскими 59-летний мужчина признался, что в августе прошлого года срубил два дерева для личных нужд.- Полицейские проводят сбор улик и доказательств совершения преступлений, а также устанавливаются другие возможные случаи нарушений, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.Максимальное наказание, которое грозит мужчине за уничтожение деревьев – два года колонии.