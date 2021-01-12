ДТП произошло 11 января в 12:10 на 3-м километре автодороги «Подъезд к городу Тамбов», проходящей по территории села Стрельцы Тамбовского района. 23-летняя девушка за рулем автомобиля «Lada-Priora» столкнулась с иномаркой «Ford Explorer», 41-летний водитель которой остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора.По информации УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель автомобиля «Lada-Priora» получила телесные повреждения и была доставлена в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.