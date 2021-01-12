Авария произошла 11 января примерно в восемь часов утра на улице Интернациональной в районе дома №63 города Тамбова. 30-летний водитель «ВАЗ-2112» столкнулся с автомобилем «Lada Granta» под управлением 35-летней женщины, которая завершала маневр поворота налево.После удара по инерции автомобиль «Lada Granta» продолжил движение и столкнулся с находившимся позади автомобилем «Geely Emgrand», за рулем которого находился 32-летний мужчина.- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2112», а также водитель и пассажирка автомобиля «Lada Granta», 31-летняя женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.