В Тамбовской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 157 жителей региона. Из них: 69 мужчин, 80 женщин и 8 детей (мальчики 3,11,14,15 лет, девочки 1,1,6,6 лет). Возраст взрослых составляет от 19 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, все заболевшие контактные.Всего с начала пандемии зарегистрировано 19569 случаев заболевания коронавирусом, из них 4568 без клинических проявлений. 17276 человек выздоровели: 8907 выписаны из стационара, 8369 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.На госпитализации находятся 655 человек, из них диагноз «пневмония» у 611 пациентов. Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3176 (из них подтвержденных случаев - 1424, они входят в общее количество).- Снято с наблюдения на дому – 38177. Выписано из больниц – 12704, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.