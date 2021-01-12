10 января в дежурную часть полиции ОМВД по Жердевскому району поступило сообщение об угрозе убийством в селе Шпикулово. По прибытию на место происшествия полицейские выяснили, что 55-летний мужчина во время ссоры с 32-летним сыном набросился на него с ножом. После выпитого спиртного отец, таким образом, решил припугнуть парня.Злоумышленник был задержан и дал признательные показания. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.- В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.