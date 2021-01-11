29 декабря в ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» скончался 56-летний мужчина, доставленный туда с многочисленными ножевыми ранениями. По этому факту в Жердевском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвинение в совершении преступления предъявили 20-летнему приятелю погибшего.По версии следствия, мужчины вместе распивали спиртные напитки в квартире у общей знакомой. Во время застолья старший приятель высказал предположение, что его знакомый ранее украл у него деньги. Молодого человека эти подозрения разозлили, он схватил нож и ударил обидчика в грудь и живот, а потом нанес еще несколько ранений вилкой в шею. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.- По ходатайству следствия фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.