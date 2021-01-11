В Тамбовской области предъявили официальное обвинение 32-летнему мужчине, который по версии следствия расправился с двумя 56-летними работниками фермы, расположенной в Бондарском районе. Напомним, их тела нашли 20 декабря прошлого года. Под подозрение попал 32-летний еще один сотрудник хозяйства, который жил с погибшими в одном доме. После того, как стало известно об убийстве, он исчез. 6 января 2021 года стало известно, что предполагаемый убийца скрывается в Ростовской области. Его задержали и доставили в Тамбов.В ходе его допроса и проверки показаний на месте, мужчина рассказал, что поссорился с рабочими и во время конфликта выстрелил одному из них в голову из охотничьего ружья, принадлежащего хозяину фермы, а другому нанес несколько ударов прикладом ружья и деревянным табуретом по голове. После совершения преступления злоумышленник выкинул орудие преступления в заросли кустов неподалеку от фермы и скрылся.- По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.