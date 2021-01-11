В Мичуринске полицейские раскрыли кражу, совершенную в конце 2020 года. 8 декабря в полицию обратился представитель одной из строительно-проектных компаний. Мужчина рассказал, что по улице Береговой в наукограде неизвестный похитил 56 метров оптоволоконного кабеля.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и задержали 66-летнего ранее судимого пенсионера из Мичуринска. В отделе полиции он сознался в краже.- Похищенный кабель изъят, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.