В Тамбове полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в поджогах. Сигнал о первом возгорании поступил на пульт дежурного городского управления 10 января в 00:13. Звонившим был 63-летний житель улицы Воровского. Мужчина сообщил о том, что неизвестный спалил его «ГАЗель» припаркованную возле дома. В результате поджога у автомобиля выгорело тентовое брезентовое покрытие.Вскоре выяснилось, что в этот же день в 00:10 на улице Социалистической тамбовчанин совершил еще один поджог. Он спалил входную дверь одной из квартир дома, расположенного на этой улице.Полицейским удалось задержать злоумышленника буквально по «горячим следам. Поджигателем оказался 43-летний житель улицы Мичуринской областного центра. Вину свою мужчина признал и пояснил, что поджоги совершал, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.- В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленного уничтожение или повреждение имущества», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.