В тамбовских колониях прошел традиционный конкурс снежных фигур. В местах лишения свободы необычное состязание проводят последние несколько лет. Этот конкурс - один из самых сложных и зрелищных. Подготовка к нему, как рассказали в пресс-службе регионального УФСИН, начинается с первых дней наступления зимы. Участники придумывают идеи, разрабатывают макеты будущих фигур, планируют, где они разместятся на территории колонии, готовят каркасные конструкции и накапливают снег. Традиционно заключенные создают из него крепости, животных, символизирующих наступивший год, всевозможную технику (танки и самолеты), а также героев советских мультфильмов. Этот год не стал исключением. На территории тамбовских колоний появились новогодние ели, сказочные персонажи, снежные городки, быки и еще множество искусно сделанных фигур.Как объясняют в УФСИН, цель таких мероприятий – организация полезного досуга для сидельцев в свободное от работы и учёбы время.