В Тамбове 33-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением краже. Выяснилось, что 30 декабря из ее дома на Моршанском шоссе пропала норковая шуба и документы. На месте происшествия стражи порядка стражи порядка обнаружили следы взлома жилища.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след тамбовчанина, проживающего недалеко от потерпевшей. 29-летний мужчина сознался в краже. Установлено, что украденное имущество он успел сбыть, а деньги потратил.- Ранее мужчина уже совершал схожие кражи. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с проникновением».