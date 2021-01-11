За прошедшие сутки полицейские раскрыли преступление, совершенное 24 декабря 2020 года. В селе П. Пригородное Тамбовского района у 47-летней женщины из дома украли 50 500 рублей и ювелирные изделия. Кража произошла в то время, когда потерпевшая отсутствовала.Полицейские установили круг людей, которые имели свободный доступ в жилище тамбовчанки. В ходе розыска стражи порядка нашли и задержали вора. Им оказался 28-летний молодой человек. В отделе полиции он дал признательные показания. Выяснилось, что практически все деньги злоумышленник уже успел потратить.- Ранее задержанный уже попадал в поле зрения полицейских. Ведутся мероприятия по документированию его преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по п. «В» ч. 2 ст. УК РФ «Кража».