В Тамбовской области задержан 19-летний житель Кирсанова, обманувший нескольких жителей региона под предлогом сдачи жилья. В августе прошлого года жительница Первомайского района на сайте «Авито» нашла объявление о сдаче в аренду квартиры в Кирсанове. Заранее переведя предоплату на счет афериста, она прибыла по адресу, но там ее никто не ждал.Кирсановские полицейские установили номер телефона, с которого звонил мошенник, а также номер его банковской карты, куда потерпевшая перевела деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Афериста задержали у одного из знакомых в райцентре.Впоследствии молодой человек признался в совершении еще трех мошеннических действий. Аналогичным образом он получил по две тысячи рублей от двух других жителей региона. А его ровесник, проживающий в селе Моршань, заплатил аферисты четыре тысячи.— По окончании расследования сотрудники полиции направят собранные материалы в судебную инстанцию, которая определит уголовное наказание мошеннику. Кроме того, подозреваемый должен возместить причиненный ущерб пострадавшим, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.