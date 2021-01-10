С 11 января ученики с 1 по 11 классы школ Тамбовской области выйдут с каникул и продолжат обучение в очном формате. Исключение составят несколько школ Токаревского и Гавриловского районов, где ребята будут учиться дистанционно.Это ученики 1-11 классов Токаревской школы №1, 5-11 классов Токаревской школы № 2, 1-11 классов второй Гавриловской школы и ее филиала в селе Пересыпкино. Причиной перевода на дистанционное обучение школьников стал высокий уровень заболеваемости детей ОРВИ и гриппом.- Для остальных школьников региона обучение начнется в штатном режиме в соответствии с ранее утвержденными в образовательных организациях графиками при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора РФ. Это утренний фильтр, термометрия, разобщение детских коллективов. Кроме того, сохранится запрет на проведение массовых мероприятий, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.