Энергетики филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» продемонстрировали современную спецтехнику и оборудование, позволяющее в короткие сроки устранять повреждения на объектах электросетевого комплекса и восстанавливать электроснабжение потребителей: автогидроподъемник на базе автомобиля КАМАЗ и специализированную мастерскую, установленную на шасси автомобиля повышенной проходимости. Мастерская оснащена необходимым комплектом инструментов и приспособлений для выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ, что позволяет в кратчайшие сроки произвести ремонт неисправного узла без выезда на базу. Помимо этого, она укомплектована средствами диагностики и регулировки выключателей 10-35-110кВ. Все оборудование может быть запитано как от сети переменного тока 0,4кВ так и от автономного генератора.- Для оперативного взаимодействия при ликвидации нештатных ситуаций Тамбовэнерго заключены соглашения с территориальными органами МЧС и органами исполнительной власти, что является одним из важных факторов для обеспечения энергобезопасности региона, - отметил директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.