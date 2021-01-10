По последним данным на 10 января, за последние сутки в Тамбовской области зарегистрировано 160 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них: 62 мужчины, 95 женщин и 3 детей (девочки 1,2,14 лет). Возраст взрослых составляет от 19 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, все заболевшие контактные.Всего с начала пандемии выявлено 19254 случаев заболевания коронавирусом, из них 4510 без клинических проявлений. 16931 выздоровели: 8813 выписаны из стационара, 8118 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.В настоящее время на госпитализации находятся 662 человека, из них диагноз «пневмония» у 614 пациентов. Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3159 жителей региона (из них подтвержденных случаев - 1452, они входят в общее количество).- Снято с наблюдения на дому – 37905. Выписано из больниц – 12544, - сообщили в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.