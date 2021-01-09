В 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в Тамбовскую область переехали более тысячи соотечественников и членов их семей.Напомним, госпрограмма на территории Тамбовской области реализуется с 2007 года. За это время участниками программы стали больше 19 тысяч человек. Традиционно активными участниками программы становятся соотечественники из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Большинство переселенцев имеют высшее и среднее специальное образование. Тамбовская область привлекает к себе врачей, педагогов, специалистов технического профиля.- Участники программы и их семьи могут на полгода и более поселиться в центрах временного размещения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Центры расположены в 19 муниципалитетах и снабжены всем необходимых для комфортного проживания.