В Тамбове, 8 января, около четырех утра начался дождь со снегом. По прогнозам синоптиков его интенсивность после 15:00 пойдет на спад. Но все же мелкие осадки продолжат выпадать примерно до 19.00.А уже с 9 января начнется плавное понижение температуры. К утру понедельника, 11 января, ожидается до минус 12 градусов. Чтобы избежать сильного обледенения дорог и тротуаров, дорожники с раннего утра приступили к расчистке и обработке городских территорий.- Работники «Спецдорсервиса» вывозят снег с улицы Базарной. К работе привлечены несколько звеньев рабочих. Также ведется расчистка остановок общественного транспорта и пешеходных переходов на улицах Советская, Мичуринская (от ул.Магистральная до окружной дороги и обратно). Там, где это необходимо, дорожные рабочие проводят прометание и обработку проезжих частей и тротуаров, расчистку ливневых решеток от снега, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.Всего к работам привлечено около 100 людей и 65 единиц специальной техники.