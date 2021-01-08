Авария произошла 7 января в 16:40 на 12-м километре автодороги «Тамбов-Котовск-Старчики-К.Строганово-Сампур», проходящей по территории Знаменского района. 48-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» столкнулся с движущейся по встречной полосе иномаркой «Фольксваген Пассат», которой управлял 32-летний мужчина.- В результате ДТП пострадали шесть человек. Водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и три пассажира иномарки, в том числе два несовершеннолетних: дети 8 и 5 лет, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.