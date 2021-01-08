На севере Тамбова в 2021 году начнут возводить поликлинику. Средства на ее строительство в размере более 1,6 миллиарда рублей выделены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Медицинское учреждение будет располагаться на улице Запрудной.- Поликлиника будет строиться в течение трех лет 2021-2023 годы, поскольку это крупный объект. Там запланированы все необходимые подразделения, которые включаются в поликлинику. Там будет и взрослая и детская поликлиника, - сказали в областном управлении здравоохранения.Также в рамках программы модернизации первичного звена планируется построить в сельских районах три фельдшерско-акушерских пункта и 10 центров врачей общей практики.