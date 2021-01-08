Министерство спорта РФ и администрация Тамбовской области заключили соглашение о выделении денежных средств на строительство плавательного бассейна в городе Котовске. Спортобъект возведут в 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».Как сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области, стоимость работ составит около 110 миллионов рублей.– Теперь котовчанам не придется ездить в областной центр, чтобы поплавать, – современный бассейн будет построен в их городе. Такое событие стало возможным благодаря мероприятиям нацпроекта «Демография». Это очень важно для развития массового спорта в регионе, - отметил начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.