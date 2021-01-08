7 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий тамбовские полицейские задержали в Тульской области 37-летнего жителя другого российского региона. Он подозревается в совершении двух краж иномарок на территории города Тамбова.Как установили стражи порядка, 1 декабря прошлого года и 1 января этого с придомовых территорий многоквартирных домов на улицах Магистральная и Чичерина были совершены хищения двух автомобилей «Тойота Королла». По данному факту возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».- В настоящее время один из похищенных автомобилей изъят и будет возвращен законному владельцу. Проводится розыск второго похищенного транспортного средства. 37-летний подозреваемый доставлен на территорию города Тамбова для проведения следственных действий, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.По решению суда злоумышленник помещен под стражу на период расследования уголовного дела. Устанавливаются другие преступные факты, к которым может быть причастен подозреваемый, а также круг лиц, которые могли участвовать в совершении краж.