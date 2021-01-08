По данным на 8 января, в Тамбовской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 163 человек. Это 74 мужчины, 82 женщины и 7 детей (мальчики 2,10,15,15 лет, девочки 6,6,9 лет). Возраст взрослых составляет от 18 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, все новые заболевшие контактные.Всего с начала пандемии было зарегистрировано 18933 заболевших, из них 4467 без клинических проявлений. 16561 выздоровели: 8678 выписаны из стационара, 7883 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.В настоящее время на госпитализации находятся 692 человека, из них диагноз «пневмония» у 642 пациентов.- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3181 (из них подтвержденных случаев - 1476, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 37611. Выписано из больниц – 12330, - сообщили в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.