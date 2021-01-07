С 1 по 5 января в акушерском отделении городской больницы №2 Мичуринска родилось малышей больше обычного – на свет появились 6 девочек и 8 мальчиков.Первой в наступившем году родилась девочка. Радостное событие произошло утром 1 января в 6:15. Роды прошли благополучно: малышка и ее мама – жительница Москвы чувствуют себя хорошо.- В новогодние праздники акушерское отделение работает в обычном режиме. Молодые мамы и их малыши находятся под пристальным вниманием специалистов, чувствуют себя хорошо. Многие уже выписаны из акушерского отделения, - сообщили в лечебном учреждении.