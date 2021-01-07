Тамбовские следователи установили местонахождение лица, предположительно причастного к убийству двух рабочих на ферме в Бондарском районе. Как оказалось, мужчина находился в Ростовской области.- Сразу после доставления его в Тамбовскую область следователи проведут комплекс процессуальных действий с его участием, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.Напомним, днем 20 декабря 2020 года, в домовладении на территории животноводческой фермы в селе Городище Бондарского района хозяином обнаружены тела двух 56-летних рабочих с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти одного из мужчин стала открытая черепно-мозговая травма, другого – огнестрельное ранение головы.