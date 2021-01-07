В Тамбовской области жертвой мошенников стал 32-летний житель Уварово. Ему позвонили якобы из банка и сказали, что на его имя кто-то пытается взять кредит. Чтобы этого предотвратить, аферисты убедили мужчину предоставить им коды доступа от его банковской карты.Житель Тамбовской области поверил мошенникам, и сделал все, что они просили. В итоге с его счета списалось 420 тысяч рублей.- Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности мошенников и их задержанию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.