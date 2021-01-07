Праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову, прошли в 131 храме Тамбовской области. Участие в службах приняли около 9000 верующих тамбовчан. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, нарушений общественного порядка во время богослужений и возле храмов допущено не было.Напомним, в канун новогодних праздников и Рождества Христова тамбовские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы. Общественный порядок охраняли свыше тысячи сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, представители частных охранных предприятий и казачества.До начала богослужений полицейские с собаками обследовали территории вокруг церквей в целях недопущения террористической угрозы. Возле наиболее посещаемых храмов были установлены рамки металлодетекторов. Все эти объекты были взяты под усиленную охрану. В местах проведения богослужений и прилегающей к храмам территории безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники ГИБДД.