По данным на 7 января, в Тамбовской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 160 жителей региона. Это 61 мужчина, 94 женщины и 5 детей (мальчики 12,12 лет, девочки 4,10,10 лет). Возраст взрослых составляет от 19 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, все новые заболевшие контактные.Всего с начала пандемии было зарегистрировано 18770 случаев заболевания коронавирусом, из них 4432 без клинических проявлений. 16452 человек выздоровели: 8629 выписаны из стационара, 7823 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.- На госпитализации – 689 человек, из них диагноз «пневмония» у 635 человек. Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3164 (из них подтвержденных случаев - 1427, они входят в общее количество), - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.Снято с наблюдения на дому – 37521 жителей Тамбовской области. Выписано из больниц – 12241 пациентов.