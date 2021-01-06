В 2020 году в Тамбовской области прошли мероприятия благотворительной акции «Школа утилизации «Электроника». В акции приняли участи 115 организаций региона и жители 18 районов Тамбовщины. По данным организаторов, за год было собрано и вывезено на утилизацию около 40 тонн отработанной электроники и электротехники.Акция «Школа утилизации: электроника» проходит в Тамбовской области с 2018 года по инициативе Фонда рационального природопользования и при поддержке Минприроды России, администрации Тамбовской области, профильных ведомств.В рамках этого проекта осуществляется бесплатный сбор электронного оборудования от населения и бюджетных организаций для последующей утилизации.С июля 2020 года в программе могут принять участие коммерческие организации. Стоимость утилизации отходов электронного и электрического оборудования для них составляет 1 рубль за 1 кубометр.Утилизация осуществляется в строгом соответствии с нормами природоохранного законодательства с выдачей полного комплекта документов. Кроме того, на безвозмездной основе осуществляется экспертиза технического состояния оборудования с выдачей актов технического состояния, необходимых для списания техники.На утилизацию принимается компьютерное, электронное, электрическое, оптическое оборудование, утратившее потребительские свойства (компьютерная и офисная техника, бытовая техника (включая холодильники и кондиционеры), электроинструмент, научная и медицинская техника, станки, телефоны и персональные гаджеты, запчасти и аксессуары (за исключением оборудования, помеченного значком «радиация»).Также на утилизацию безвозмездно принимаются картриджи печатающей техники (в объёме, не превышающем 10 процентов объёма сдаваемого утильного электронного и электрического оборудования).Для участия в программе коммерческой организации необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования https://eko-fond.ru или обратиться напрямую к оператору программы по Тамбовской области: ООО «Тамбовский Экологический Комбинат», тел.: 8(4752) 48-60-49, e-mail: ekocom-tmb@rambler.ru.- Напомним, с 1 января 2021 года вступил в законную силу запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.