Сотрудникам вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из супермаркета, расположенного в микрорайоне Тамбов-4 областного центра. Прибыв на место, стражи порядка задержали мужчину и женщину, которые пытались вынести из магазина товар, не оплатив его.- При проверке документов выяснилось, что злоумышленники 34 и 37 лет находятся в оперативном розыске по подозрению в совершении преступления, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. – Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.