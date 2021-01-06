В помощь туроператорам и индивидуальным туристам в Тамбовской области сформирован реестр туристических маршрутов. Он доступен на информационно-туристическом портале региона. В него включены 155 турмаршрутов. Среди них как многодневные туры по области, так и тематические городские экскурсии, маршруты от муниципальных образований, музеев, учреждений культуры и заповедника «Воронинский».- Созданный информационно-туристическим порталом реестр туристических маршрутов придет на помощь всем участникам туристического рынка, - сообщает Информационно-туристический портал региона.Реестр содержит краткую информацию о каждом маршруте: способ передвижения, возрастную категорию, имеющиеся ограничения, контактные данные, и, конечно, описание. В перечне есть пешеходные маршруты, велосипедные, водные и смешанного типа.С помощью созданного реестра туроператоры смогут сформировать и реализовать новые турнаправления, на базе предлагаемых маршрутов муниципальных образований и музеев, индивидуальные туристы найдут контакты лиц, организующих экскурсии или смогут заказать прогулку с экскурсоводом музея, реестр, несомненно, будет полезен учителям и руководителям школ в деле организации досуга школьников.Скачать реестр можно на Информационно-туристическом портале в разделе «Профессионалам», либо обратившись на почту infoturtmb@mail.ru или воспользовавшись полем обратной связи на портале.