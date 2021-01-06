В ночь с 6 на 7 января в областном центре по особому графику будет организована работа общественного транспорта. В соответствии с постановлением администрации города Тамбова муниципальному предприятию «Тамбовгортранс» дано поручение выделить 16 автобусов и подать их к 1 часу 7 января к храмам:- Спасо-Преображенский кафедральный собор;- Казанский мужской монастырь;- Вознесенский женский монастырь;- Покровский собор;- Лазаревский храм;- Храм новомучеников Церкви Русской;- Пантелеимоновский храм;- Свято-Троицкий храм;- Христорождественский храм.В муниципальном учреждении «Пассажирские перевозки» разработали временные схемы расстановки троллейбусов и автобусов для развоза горожан после праздничных мероприятий 7 января. К 1.00 автобусы будут поданы:- на остановочный пункт «Володарского» (по нечетной стороне ул.Московская) - 2 автобуса по маршруту № 8, которые проследуют на улицу Чичерина, через ж/д вокзал по улице Мичуринской, по маршруту № 1;- на улицу Степана Разина (к «Вечному огню») - 6 автобусов по маршрутам №№ 8, 11-т и 31 (объединены), 17, 18, 23, 20;- на остановочный пункт «Парк культуры» (по нечетной стороне ул.Советской) – 1 единица резервного автобуса;- на остановочный пункт «Дом-музей Чичерина» (по четной стороне ул.Советской) - 1 автобус по маршруту № 55;- на остановочный пункт «Дом-музей Чичерина» (по нечетной стороне ул.Советской) - 1 автобус по маршруту № 13к (следует на «ТЭЦ»); 1 автобус по маршрутам № 1(следует на ул. Агапкина, затем на ул.Чичерина) и № 8;- на ул. К.Маркса к храму Святой Троицы – 2 автобуса (первый следует по улицам Рылеева, Магистральная, Мичуринская, Советская; второй следует по улицам Рылеева, Чичерина, Мичуринская, мкр. Северный);- к Храму новомученников Церкви Русской (Полынковское кладбище) – 1 автобус по маршруту №31;- к Христорождественскому храму – 2 автобуса.