В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области поступила информация о том, что на улице Октябрьской города Тамбова в здании без вывесок работает подпольный игровой клуб. Полицейские выехали на место и установили, что в здании действительно проводятся запрещенные азартные игры. Сотрудники полиции опросили 28-летнего мужчину, который был администратором данного клуба. Из помещения вывезли 9 компьютеров, роутер и маршрутизатор. Технику использовали для проведения азартных игр. По окончании проведения проверки будет принято решение о привлечении организаторов запрещенной деятельности к ответственности.- Устанавливаются другие лица, причастные к незаконной организации и проведению азартных игр, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.