5 января от коронавируса скончался протоиерей, директор Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима Виктор Шальнев.Он родился 17 октября 1954 года. В 1973 году закончил Тамбовский автотраспортный техникум, работал на заводе «Комсомолец» до 1984 года. С 1985 года начал работать в Тамбовской епархии. С 1994 по 1997 год учился в «Московской Духовной Семинарии». С 2008 года воспитывал и обучал детей в Воскресной школе при храме святого Лазаря города Тамбова. Был духовником Православного молодежного центра «Спас».С 2017 года возглавил ОАНО «Тамбовскую православную гимназию имени святителя Питирима, епископа Тамбовского».- Гимназия стала особой заботой отца Виктора, развитию которой он отдавал много сил и времени, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области. - Благодаря ему здесь реализуются множество разносторонних образовательных программ, начиная от спортивно-оздоровительных до духовно-нравственных.