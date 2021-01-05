В Тамбовской области в 2021 году начнется масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения. Она рассчитана до 2025 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи в сельской местности, отдаленных поселках и малых городах.Программа предусматривает укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, решение проблемы дефицита кадров, строительство новых объектов здравоохранения. На эти цели будет направлено свыше 3,5 миллиардов рублей, из которых доля федеральных средств составит 3,44 миллиарда рублей.- В этой программе участвуют все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, у нас их 31. - рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Тамбовской области Ирина Шитикова. - В каждой из них сформированы и утверждены паспорта, которые содержат всю информацию об учреждении, включая анализ текущего материально-технического состояния. Если говорить об укреплении материально-технического обеспечения, то оно включает строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения, оснащение их современным медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом.В рамках этой программы запланировано строительство 24 объектов здравоохранения, в числе которых поликлиника в северной части Тамбова, 13 ФАПов и 10 Центров врачей общей практики. Помимо в программу включен капитальный ремонт 53 объектов на сумму 898 миллионов рублей. Это 18 поликлиник, 17 стационарных отделений ЦРБ, 5 центров врачей общей практики и 4 ФАПа.Отдельно в программе прописано такое направление , как оснащение лечебных учреждений санитарным автотранспортом. Для того, чтобы доставлять пациентов до медицинских организаций, а также медицинских работников до места жительства пациентов наметили приобрести 136 единиц санитарного автотранспорта.Больницы и поликлиники получат новейшее диагностическое и лечебное оборудование, в том числе компьютерный томограф, 3 рентгенаппарата, 18 флюорографов, 5 маммографов, 31 эндоскопический аппарат, 6 аппаратов УЗИ.Еще одна проблема – дефицит медперсонала. Первичному звену не хватает 301 врача и 110 человек среднего медперсонала. Для того, чтобы недостающих специалистов, разработаны программы целевого приема и социальные меры поддержки медработников.