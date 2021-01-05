Авария, в которой погибли два человека, произошла 2 января в 7 часов 35 минут на 505 км авто дороги «Р-22 Каспий» на территории Сампурского района. 38-летний водитель, управлявший автомобилем СУЗУКИ ДЖИМНИ, по непонятной причине выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено и столкнулся с движущимся навстречу МИЦУБИСИ OUTLANDER под управлением 44-летнего мужчины.- В результате ДТП водитель и 33-летняя пассажирка автомобиля СУЗУКИ скончались в больнице, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Водитель МИЦУБИСИ находится на лечении.