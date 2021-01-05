Полицейские обнаружили в Тамбове несколько точек по продаже контрафактной продукции. 4 января на ул. Шлихтера в ТЦ «Европа» в одном из торговых павильонов продавец вела незаконную предпринимательскую деятельность по продаже обуви с логотипом «Nike» и «Reebok» с признаками контрафакта. У женщины изъяли 9 пар обуви.В этот же день полицейскими в ТРЦ «Рио» обнаружили предпринимателя, который продавал чехлы для телефонов марки «Apple» с признаками контрафакта.- На улице Клубной Тамбова 53-летний неработающий мужчина повторно осуществил незаконную реализацию алкогольной продукции с признаками контрафакта, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.