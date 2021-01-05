Авария, в которой под колесами авто оказались пешеходы, произошла 31 декабря в 20 часов 30 минут в районе д.191 по ул. Советской города Тамбова, в районе гипермаркета «Ашан». 33-летний водитель ЗАЗ CHANCE, двигаясь по крайней правой полосе, сбил девушек 18 и 19 лет, которые пытались перебежать улицу на «красный» сигнал светофора. От удара пешеходов отбросило на левую полосу, где на них наехал автомобиль КИА TD под управлением 29-летнего водителя.- В результате аварии пешеходов с тяжелыми травмами госпитализировали во вторую городскую больницу им. Архиепископа Луки, где одна из девушек скончалась, а вторая находится в реанимационном отделении, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Водители не пострадали.