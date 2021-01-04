С начала 2021 года в перинатальном центре Тамбовской областной детской больницы родились 27 детей. Первой в наступившем 2021 году на свет появилась девочка, которую родители назвали Есенией.Малышка родилась 1-го января в 14:50 весом 3540 г. и ростом 53 см. По словам врачей, мама и дочка чувствуют себя хорошо, и их готовят к выписке. Семья проживает в Тамбове, дома их с нетерпением ждет папа. У родителей это первый ребенок.- 31 декабря, в последний день уходящего 2020 года, в Перинатальном центре состоялось 10 родов. В канун праздника на свет появились 7 девочек и 3 мальчика. Что касается самой новогодней ночи, то она прошла спокойно. А вот 1 января в Перинатальном центре на свет появились еще 4 девочки и 2 мальчика, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.В прошлом году в стенах перинатального центра родилось 4 214 детей (2160 мальчиков и 2054 девочек), что значительно превышает показатели 2019 года. Тогда на свет появилось 2300 малышей. Кроме того, у 68 женщин в 2020 году родились двойни.