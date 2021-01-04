В наступившем 2021 году в Тамбовской области состоятся несколько массовых экологических акций. Так, в апреле-мае проведут субботники «Зеленая весна», организатором которых является Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. А в сентябре в регионе запланирована акция «Зеленая Россия», проводимая одноименным общественным экологическим движением.- С апреля по октябрь на Тамбовщине будут проходить мероприятия Всероссийской экологической акции по уборке берегов водных объектов «Вода России». Они проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Управление по охране окружающей среды и природопользованию области вновь станет координатором региональных субботников, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.Известно, что в текущем году субботники планируют поддержать региональные экологи и волонтеры тамбовских вузов.