На территории Тамбовской области в связи с перепадами температур, порывистым ветром и осадками в виде мокрого снега и дождя прогнозируется гололедица. Об этом тамбовчанам сообщили в региональной Госатвоинспекции.Резкое понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости. Гололедица увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах, поэтому тамбовчан призывают по возможности отказаться от управления личным транспортом, а при отсутствии такой возможности предпринять меры дополнительной предосторожности.- В условиях гололеда следует двигаться с максимально низкой скоростью. Необходимо увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта. Соблюдать боковой интервал между автомобилями, движущимися попутно и во встречном направлении. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к перекресткам, к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, - поясняют в УГИБДД по Тамбовской области.Вблизи проезжей части пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными. В таких погодных условиях в темное время суток им нужно обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.Кроме того, пешеходы должны понимать, что выпадение снега ухудшает видимость и затрудняет дорожное движение. Тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в несколько раз. Из-за этого водитель не всегда может применить экстренное торможение. Поэтому пешеходам лучше не рисковать и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись, что водители уступают им дорогу.В случае возникновения непредвиденных ситуаций в сложных дорожных условиях, особенно на трассах и в темное время суток, участники дорожного движения могут сообщить об этом в дежурную часть Госавтоинспекции Тамбовской области по телефону 8(4752)534067. Также в дежурной части ГИБДД работает специальный телефон 89202361111, на который любой гражданин может сообщить информацию о передвижении за рулем транспортного средства нетрезвого водителя.