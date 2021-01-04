В Тамбовской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 162 человек. Это 55 мужчин, 92 женщины и 15 детей (мальчики 6,7,11,15,17,17 лет, девочки 1,1,3,3,9,11,11,15,15 лет). Возраст взрослых составляет от 18 до 89 лет. Прибывших из других регионов нет, все новые заболевшие контактные.Всего с начала пандемии выявлено 18293 случаев заболевания коронавирусом, из них 4366 без клинических проявлений. 16194 человек выздоровели: 8431 выписаны из стационара, 7763 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.- На госпитализации – 719 человек, из них диагноз «пневмония» у 657 человек. Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3006 (из них подтвержденных случаев - 1185, они входят в общее количество), - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.Снято с наблюдения на дому – 37394 жителей региона. Выписано из больниц – 11950 пациентов.