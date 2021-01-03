По традиции в конце каждого года на Тамбовщине подводят итоги конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних». На этот раз в конкурсе участвовали сотрудники полиции со всех 30 муниципальных образований региона.Лучшим участковым стал капитан полиции Александр Шишкин из Рассказово, а также его коллега из Тамбова - лейтенант полиции Виктор Чертилин. Звание «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних Тамбовской области» получила капитан полиции Ольга Долгова из Мичуринского района.- Конкурс проходит в рамках подпрограммы государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области» на 2015-2024. Всего в списке награждаемых 7 участковых и 3 инспектора по делам несовершеннолетних. Заслуженные награды победителям конкурса вручат в начале 2021 года на расширенной коллегии УМВД России по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.