На Тамбовщине троих жителей региона задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Первый случай произошел в Моршанске, где при проведении оперативных мероприятий наркополицейским попался 25-летний местный житель. Выяснилось, что молодой человек пытался организовать бесконтактный сбыт наркотических веществ.На территории города Моршанска в разных местах полицейские обнаружили пять тайников, в каждом из которых находилось по полграмма синтетического наркотика метилэфедрон. Запрещенные вещества были изъяты и направлены на экспертизу.Во втором случае стражи порядка задержали 31-летнего мужчину на территории села Первые Левые Ламки. У него было изъято 800 граммов марихуаны в невысушенном виде. Еще полкилограмма марихуаны обнаружили полицейские при осмотре гаража 38-летнего тамбовчанина на территории поселка Строитель Тамбовского района.- По фактам незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. За совершение данных преступлений законодательством предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. Отрабатывается причастность данных людей к совершению аналогичных преступлений на территории региона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.