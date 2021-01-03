Староюрьевскими полицейскими задержан подозреваемый в краже телефонов и поджоге салона сотовой связи. 21 августа 2020 года в селе Староюрьево полицейские выехали на сообщение о возгорании в салоне сотовой связи районного центра. Стражи порядка установили, что из магазина пропали 22 новых телефона различных марок. Оставшиеся средства связи и аксессуары были уничтожены огнем, как и весь салон изнутри.В следственном подразделении отделения полиции села Староюрьево было возбуждено два уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража» и 167 УК РФ «Умышленные повреждение или уничтожение имущества».В рамках проведения следственно-оперативных и розыскных мероприятий полицейские стали получать информацию и изымать у местных таксистов похищенные сотовые телефоны.Опросив водителей такси, оперативники установили, что все телефоны были реализованы одним человеком. Под подозрение стражей порядка попал ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков 41-летний мужчина. Несколько месяцев назад он вышел из мест лишения свободы.Отработав круг его знакомых на территории Староюрьевского района и других районов Тамбовской области, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что подозреваемый скрывается на территории других регионов. Тогда мужчину объявили в розыск.Затем полицейские выяснили, что подозреваемый скрывался на территории Воронежа, а потом переехал в Орел. 1 января в служебную командировку выехали сотрудники уголовного розыска, которые задержали в Орле подозреваемого и доставили его на территорию Староюрьевского района для проведения следственных действий.- Полицейским удалось изъять четыре мобильных телефона, похищенных из салона связи. Местонахождение других аппаратов связи устанавливается. Салон связи подсчитал причиненный в результате поджога ущерб. Подозреваемому предстоит возместить полмиллиона рублей за уничтоженное имущество. Также он привлекается к уголовной ответственности за кражу и умышленное уничтожение имущества. Следствие вышло с ходатайством в суд о помещении подозреваемого под стражу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.