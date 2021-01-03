Вечером, 1 января, 18-летний житель поселка Сатинка Сампурского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, тайком от своего родственника взял ключи от автомобиля «ВАЗ-2114» и поехал кататься вместе с другом.Правда, далеко молодой человек уехать не смог. Из-за того, что парень был пьян, он не смог справиться с управлением и врезался в столб, разбив чужую машину.- Сотрудники сампурской полиции опросили молодого человека и его знакомого, владельца автомобиля, зафиксировали следы дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон автомобиля, подсчитывается причиненный ущерб, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.