За последние сутки в Тамбовской области коронавирус подтвердился у 160 человек. Это 71 мужчина, 82 женщины и 7 детей (мальчики 7,17 лет, девочки 1,3,10,11,12 лет). Возраст взрослых составляет от 18 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, все заболевшие контактные.Всего с начала пандемии зарегистрировано 18 131 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 193 жителя региона умерли. Выздоровели 16 135 человек: 8 372 выписаны из стационара, 7 763 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.В настоящее время на госпитализации находятся 734 человека, из них диагноз «пневмония» у 669 пациента. Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2 887 (из них подтвержденных случаев - 1 069, они входят в общее количество).- Снято с наблюдения на дому – 37 374. Выписано из больниц – 11 869, - сообщили в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции.