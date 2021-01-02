В Тамбове продолжаются работы по уборке снега. К его вывозу 2 января привлекли несколько рабочих звеньев. Они расчищали остановки и пешеходные переходы на улицах Московская, Гастелло, Мичуринская, Рылеева, Магистральная. Также проводилась расчистка от снега ливневых решеток.Там, где это было необходимо, работники муниципального учреждения «Спецдорсервис» прометали и обрабатывали проезжие части и тротуары. К работам привлечено 55 единиц спецтехники, в числе которой фронтальные погрузчики, плужно-щеточные тракторы, тракторы «прямой нож и т.д. На уборку города в первую смену вышло 46 человек.- 1 января на обработку городских проезжих частей и тротуаров было израсходовано почти 500 тонн пескосоляной смеси, а также отдельно около 17 тонн соли и 12 тонн песка, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.